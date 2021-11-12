واشنطن تعلن موافقة قطر على تمثيل مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي موافقة قطر على تمثيل مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان بعد إغلاق السفارة الأمريكية في كابل إثر انسحابها من أراضيه.

وأوضح أنتوني بلينكن، الجمعة، أن قطر ستكون "القوة الحامية" للولايات المتحدة في أفغانستان التي تديرها حركة طالبان، في خطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تثق في أنها ستعيد فتح السفارة الأمريكية في المستقبل القريب.

وأشار بلينكن أيضا إلى أن قطر تعتزم إنشاء قسم للمصالح الأمريكية داخل سفارتها في كابل لتقديم الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات للمواطنين الأمريكيين بأفغانستان.

وستتولى قطر أيضا مسؤولية أمن وحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية الشاغرة حاليا في العاصمة الأفغانية.

لدى الولايات المتحدة العديد من اتفاقيات القوة الحامية في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي. وتشمل هذه الاتفاقيات بشكل خاص سويسرا في إيران، والسويد في كوريا الشمالية، وجمهورية التشيك في سوريا.

لطالما لعبت قطر دورا رئيسيا في المناقشات بين طالبان والولايات المتحدة لسنوات عديدة. واستضافت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان. ومنذ ذلك الحين كانت حاسمة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

ولفت بلينكن إلى أنه من بين أكثر من 124 ألف أمريكي والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة والأفغان المعرضين للخطر الذين غادروا أفغانستان، سافر نصفهم تقريبا عبر قطر على متن رحلات الطيران العارض الأمريكية والقطرية.