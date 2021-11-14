أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعوها لتصريف الأعمال

قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، استقالة حكومة بلاده التي قدمتها قبل نحو أسبوع.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى صدور "أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء في الحكومة الكويتية".

ويتضمن الأمر "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وكانت الحكومة، قدمت استقالتها لأمير البلاد، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دون إبداء أسباب لهذه الاستقالة.

وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.

وكانت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت الإثنين الماضي للأناضول، أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة".

وفي مارس/ آذار الماضي، أدت الحكومة الكويتية المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة في 24 يناير/كانون ثان الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقات سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".