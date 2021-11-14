انطلاق عملية عسكرية ضد "داعش" شرقي العراق

بدأت القوات المسلحة العراقية، الأحد، عملية عسكرية في محافظة ديالى، شرقي البلاد، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش".

جاء ذلك حسب بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي (رسمية تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة)، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن "القوات الأمنية تتقدم باتجاه أهدافها المرسومة من 8 محاور في المنطقة الواقعة بين طريق بغداد - كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى".

وأوضح البيان أن "الهدف من العملية هو تعقب فلول تنظيم داعش وتدمير مقاره".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.