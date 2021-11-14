حماس تطالب بتدخل فوري لإنقاذ أسرى مضربين عن الطعام بسجون إسرائيل

طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "استمرار خمسة أسرى في إضرابهم عن الطعام، ودخول الأسير كايد الفسفوس لليوم الـ 123 في إضرابه وهو في مرحلة خطرة، يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم".

وأضاف البيان: "يتطلب ذلك إجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم، وإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم".

وأوضح أن "الأسرى الأبطال لديهم القدرة على الصمود الأسطوري في مواجهة قرار تمديد الاعتقال الإداري الظالم بحقهم، والانتصار على إرادة السجان الصهيوني".

وأعلن تضامن الحركة ودعمها المتواصل للأسرى في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم وانتزاع حقوقهم، مضيفا أنه "ليس أمام ما يسمى بمصلحة السجون (الإسرائيلية) إلا الرضوخ لمطالب الأسرى".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يواصل خمسة أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إدارياً.

والأسرى هم: كايد الفسفوس (123 يوما)، علاء الأعرج (99 يوما)، هشام إسماعيل أبو هواش (99 يوما)، عياد الهريمي (53 يوما)، لؤي الأشقر (35 يوما).

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو 4650 ، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.