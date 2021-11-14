وفد أمني إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف الأسرى والتسوية مع غزة

وصل وفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، لبحث ملف الأسرى والتسوية ع غزة، حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المعنية في مصر حول ما أوردته قناة "كان".

وقالت القناة: "وصل وفد أمني إسرائيلي ، صباح الأحد، إلى القاهرة، حيث سيلتقي بمسؤولين مصريين لبحث قضايا بينها الأسرى والمفقودين وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتسوية في قطاع غزة، وقضايا أخرى".

وأضافت: "من المتوقع أن يعود الوفد إلى إسرائيل مساء اليوم"، لافتة إلى أن من بين أعضاء الوفد الإسرائيلي "مستشار الأمن القومي إيال حولتا الذي سيلتقي برئيس المخابرات المصرية عباس كامل".

وتحتفظ حركة "حماس" في قطاع غزة بـ 4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 550 أسيرًا مريضا، منهم 10 أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وإثر 3 حروب، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في 26 مارس/آذار 1979، بمنتجع "كامب ديفيد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.