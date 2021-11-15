"حماس": نمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، الأحد، أنها تمتلك "أوراق قوة" لتحقيق صفقة تبادل، لتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك على لسان حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، في لقاء بث عبر فضائية الأقصى التابعة للحركة.

ولم يدل المتحدث، بتفاصيل حول ما تمتلكه الحركة، لكن حماس أكدت سابقا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.

ومن بين الإسرائيليين الأربعة جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بدران: "قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وتعمل بكل الوسائل من أجل حريتهم، وستكون دومًا في الميدان للدفاع عنهم".

وأردف "هناك تحرك قانوني دولي من حماس إلى جانب العمل السياسي، للدفاع عن الأسرى والحفاظ على كرامتهم، ومستعدون لفعل كل ما يلزم لحمايتهم".

وتابع: "كل تطور في السجون وكل ضغط من الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى شعبنا والمقاومة للدفاع عنهم".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يواصل 5 أسرى فلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إدارياً.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ 6 شهور قابلة للتمديد.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 4650، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.