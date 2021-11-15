غزة.. وقفة تضامنية مع الأسرى بسجون الاحتلال

نظمت مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى التابعة لحركة فتح الفلسطينية، وقفة أمام مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية بقطاع غزة، للتضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها صوراً للأسرى المضربين عن الطعام، وأخرى لمرضى داخل السجون، كما ردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع الأسرى.

من جانبه دعا الناطق باسم المفوضية "نشأت الوحيدي"، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى العمل الجاد لإنقاذ حياة الأسرى، مشددا على أن للأسرى حق في الحرية والعودة لذويهم ومنازلهم.

ووفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني، يواصل خمسة أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لمدة 6 شهور قابلة للتمديد.

ووفق المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، وصل عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو 4650، بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري وحوالي 600 أسير مريض.