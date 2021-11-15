لجنة أطباء السودان: وفاة طفلة إثر إصابتها برصاص الجيش

أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الاثنين، وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش، ما يرفع عدد القتلى إلى 22 منذ اندلاع الاحتجاجات ضد إجراءات الجيش الأخيرة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الطفلة تدعى رماز حاتم تبلغ 13 عاماً، توفيت بعد إصابتها بالرأس برصاص قوات الجيش، أثناء تواجدها أمام منزلها خلال مليونيه 13 نوفمبر، السبت الماضي.

وأضافت: "يرتفع بذلك عدد قتلى مظاهرات الخرطوم السبت إلى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، إضافة لإصابة 215 آخرين منهم 112 بالرصاص الحي".

ويوم السبت الماضي، شارك آلاف السودانيين في أحياء العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى، للمطالبة بالحكم المدني وأعربوا عن رفضهم للانقلاب العسكري.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، لإعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من خطر حقيقي، متهماً قوى سياسية بالتحريض على الفوضى.