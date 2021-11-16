ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 24

أعلنت لجنة أطباء السودان، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 24 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص.

وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، "ارتقت روح الشهيد (شاكر على عبد الرحمن - 28 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص حي في الرأس من قبل قوات المجلس العسكري الانقلابي في مليونية 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وكان تحت العناية بمستشفى (الوعد)".

وأضاف البيان، أنه بوفاته "يرتفع عدد الشهداء الكرام المؤكدين لدينا منذ وقوع الانقلاب لــ 24 شهيدا".

والاثنين، أعلنت اللجنة، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص في تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والسبت، شارك آلاف السودانيين، في أحياء العاصمة الخرطوم، وعدة ولايات أخرى، للمطالبة بالحكم المدني وأعربوا عن رفضهم لما أسموه "الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".