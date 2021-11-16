الحكومة العراقية تصادق على اتفاقية تزويد لبنان بزيت الغاز

صادقت الحكومة العراقية، الثلاثاء، على اتفاقية تزويد لبنان بما يعادل 500 ألف طن من زيت الغاز (فيول) سنويا، مقابل خدمات.

وقال وزير الإتصالات العراقي أركان الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "مجلس الوزراء صادق اليوم على اتفاقية دعم الشعب اللبناني بـ 500 ألف طن من زيت الغاز مقابل خدمات".

ووقع العراق ولبنان في نيسان/أبريل الماضي بشكل أولي على اتفاقية تقضي بإمداد لبنان بـ500 ألف طن من زيت الغاز العراقي، مقابل الحصول على خدمات في مجالات متعددة منها طبية.

ولا يصلح الوقود الثقيل في تشغيل معامل الكهرباء في لبنان، ويتم استبداله بمادة الفيول في مناقصات تطرح شهريا، وفق الاتفاق بين البلدين.

وأجريت أول مناقصة في 26 أغسطس/آب الماضي، وفازت بها شركة "بترول الإمارات الوطنية" لاستبدال حوالي 84 ألف طن من الوقود العراقي الثقيل بحوالي 30 ألف طن من الفيول، وحوالى 33 ألف طن من الغاز.

ومنذ أشهر، يعاني لبنان شحا شديدا في المحروقات ما تسبب بأزمة نقل، وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.