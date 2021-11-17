القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

البحرين: نولي أهمية لحل مشكلة التأشيرات للمواطنين الأتراك

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.11.2021 18:41
البحرين: نولي أهمية لحل مشكلة التأشيرات للمواطنين الأتراك

صرح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المنامة تولي أهمية لحل مشكلة التأشيرات التي يعانيها المواطنون الأتراك خلال زيارتهم لبلاده.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال الزياني: "العلاقات بين الشعبين متجذرة. ومسألة التأشيرات المتعلقة بإخواننا الأتراك وتطوير هذا النظام هي من أولوياتنا".

وتابع: "نعمل على تحسين نظام التأشيرات بشكل عام وخاصة بعد جائحة كورونا. نرحب بكم دائما في بلكم الثاني البحرين".

وذكر الزياني أنه بحث مع تشاووش أوغلو علاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ولفت إلى أنهما ناقشا سبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة والثقافة، فضلا عن العلاقات السياسية والأمنية.

كما تم تأكيد أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وإنهاء الصراعات التي تضر بالمنطقة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق التقى السفير التركي لدى الإمارات توغاي تونج آر، الأربعاء، ولي عهد...
مختارات