السلطات السودانية تقطع الاتصالات الهاتفية قُبيل انطلاق الاحتجاجات

كشف مواطنون سودانيون، اليوم الأربعاء، أن سلطات بلادهم قطعت الاتصالات الهاتفية بالعاصمة الخرطوم، قُبيل "مليونيه 17 نوفمبر/تشرين الثاني"، والتي دعت إليها لجان المقاومة احتجاجا على قرارات الجيش الأخيرة.

وذكر المواطنون لوسائل إعلامية، أن الاتصالات الداخلية قطعت حوالي الساعة 12.00 (وفق التوقيت المحلي)، أي قبل نحو ساعة من موعد انطلاق التظاهرات.

ويوم أمس الثلاثاء أعلنت السلطات إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتبارا من فجر الأربعاء، تحسبا للاحتجاجات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انقطع الاتصال بالإنترنت في أماكن كثيرة بالبلاد، وكذلك شبكة الهواتف المحمولة، عقب إعلام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من خطر حقيقي، متهماً قوى سياسية بالتحريض على الفوضى.