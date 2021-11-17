القدس الشرقية.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية

استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "الحادث وقع قرب مدرسة "عطيرت كوهانيم" الدينية الإسرائيلية، حيث طعن الشاب اثنين من شرطة حرس الحدود كانا يعملان هناك".

وأضافت: "قامت عناصر الشرطة وحارس أمن مدني كانوا في الموقع بتحييده (الشاب الفلسطيني) بإطلاق النار عليه".

وتابعت أدى الطعن إلى إصابة اثنين من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة إلى متوسطة (بحسب مصادر طبية).

وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، بحسب المصدر ذاته.‎

فيما زعمت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن شابا فلسطينيا أقدم على طعن عنصرين من شرطة حرس الحدود في شارع "هاغاي" (الواد) بالبلدة القديمة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح طفيفة والأخر بجروح متوسطة.

وأضافت أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني و"تصفيته".