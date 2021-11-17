المالكي: مؤتمر مانحي "أونروا" أخفق ماليا لكنه كان وفق التوقعات السياسية

صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر مانحي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أخفق مالياً، لكنه كان وفق التوقعات من الناحية السياسية.

جاء ذلك خلال حديث المالكي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، حيث أوضح أن المؤتمر الذي عقد في بروكسل أمس الثلاثاء، لم يتمكن من جمع المبلغ المالي المطلوب لسد حاجة الوكالة حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف: "فيما يتعلق بالتوقعات المالية من المؤتمر كان هناك إخفاق، كان هناك حاجة للوصول إلى هدف 100 مليون دولار لسد الثغرة المالية حتى نهاية العام (2021)، لكي تتمكن الوكالة من الوفاء بالتزاماتها حيال اللاجئ الفلسطيني في كل أماكن تواجده بدول الجوار".

وعبر الوزير الفلسطيني عن أسفه الشديد، حيث إنهم لم يتمكنوا من جمع أكثر من 38 مليون دولار من مبلغ المئة مليون دولار.

على الجانب الآخر، قال إنه خلال المؤتمر كانت هناك مواقف داعمة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من كافة الدول.

ويوم أمس الثلاثاء، عُقد المؤتمر الدولي للمانحين الدوليين في العاصمة البلجيكية، بتنظيم من السويد والمملكة الأردنية.

وأعلنت "أنوروا" بالفترة الأخيرة أنها تعاني من أزمة مالية جراء تراجع الدعم العربي، وكذلك دعم بعض الدول العربية، ما قد يؤثر على دفع رواتب موظفيها خلال الشهرين القادمين.

وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.