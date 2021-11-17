لبنان.. فرض قيود على السفر إلى بيلاروسيا

أعلن لبنان، الأربعاء، فرض قيود على السفر إلى بيلاروسيا، في محاولة للحد من أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا.

جاء ذلك في تعميم أصدره المدير العام للطيران المدني، فادي الحسن، إلى جميع شركات الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي، ببيروت.

ونص التعميم على "حصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروسيا، باللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول إليها أو لديهم إقامة، بجانب مواطني بيلاروسيا، والعرب والأجانب الذين لديهم إقامة هناك".

ولفت إلى أن هذا الإجراء "يشمل المسافرين مباشرة أو العابرين (ترانزيت) في مطارات وسيطة بين البلدين".

وحسب التعميم، فإن "العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا مؤخرا إلى بيلاروسيا انطلاقا من بيروت، في ظل ما تشهده الحدود البيلاروسية البولندية من ظروف حرجة".

ووفق التعميم "تم الاكتشاف بأن الغاية من سفرهم هي انتقالهم إلى الحدود مع بولندا بغية الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب".

وأوضح أن "هذا الإجراء تم اتخاذه نظرا إلى أن هناك صعوبة في التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي".

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، حاول 7935 شخصًا دخول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده مع بيلاروسيا حتى الآن هذا العام.

ومنذ أسابيع تمنع بولندا مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا من الدخول إلى أراضيها بطرق "غير نظامية"، وهو ما دفع الأخيرة لتشديد حدودها لمنع إعادة هؤلاء المهاجرين إليها، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.