استشهاد الأسير سامي العمور بسجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد سامي العمور البالغ من العمر 39 عاما، داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي (جنوب).

وحمل النادي الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير العمور، حيث كان يعاني "سامي" من مشكلة خلقية بالقلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال المتعمد الذي وصفه بالقتل البطيء، والمماطلة في متابعة وضعه الصحي، وكذلك ظروف اعتقاله القاسية التي تعرض لها خلال سنوات.

ولفت البيان الصادر عن النادي، أن العمور ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي، مشيرا إلى أنها من أبرز السياسات الممنهجة في سجون الاحتلال، والتي تسببت في استشهاد عدداً من الأسري في السنوات الماضية.

وقبل عدة أيام نُقل العمور من سجن نفحة إلى سجن عسقلان، ومن ثم تم نقله لاحقا إلى مستشفى "سوروكا"، حيث خضع لعملية جراحية فاشلة، وبالأمس خضع لعملية أخرى، وأعلن وفاته صباح اليوم.

وبارتقاء الأسير يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون إسرائيل إلى 227 شهيدا منذ عام1967، من بينهم 72 أسيرا ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال مازال يحتجز جثامين سبعة شهداء بسجونه قبل العمور، مطالبا كافة الجهات المختصة بالتدخل الجدي لوقف هذه الجريمة المرتكبة بحق الأسرى.

والشهيد العمور من مدينة دير البلح بقطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2008، وحُكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، وخلال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة عائلته.

ووفقا لإحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، فمن بين 4650 أسيراً فيعاني نحو 550 من أمراض مزمنة كالسرطان والكلى والقلب.