فلسطين.. القنصل التركي يطلع على الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل

اطلع القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا دمير، الخميس، على أوضاع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة الخليل ولقائه محافظها جبرين البكري (أعلى جهة رسمية تمثل المحافظة مرجعيتها الرئاسة الفلسطينية)، وفق بيان صادر عن المحافظة.

وذكر البيان، أن البكري "رحب بالقنصل التركي"، مؤكدا "عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي على كافة المستويات".

كما ثمن البكري "الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

واستعرض محافظ الخليل "الوضع العام والأهمية التاريخية والدينية والاقتصادية التي تمثلها المحافظة".

كما تحدث البكري، وفق البيان، "حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خصوصا في البلدة القديمة ومَسافر يطّا (عدة تجمعات فلسطينية جنوب المدينة)".

كما استعرض المحافظ "محاولات التهويد المستمرة في الحرم الإبراهيمي الشريف بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض كافة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم المشاريع التي تعمل على تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل الخبرات في كافة المجالات".

ونقل البيان عن دمير " تعبيره عن سعادته بهذه الزيارة لمحافظة الخليل"، مؤكدا "حجم الشراكة العميقة بين تركيا وفلسطين على كافة الصعد".

وأشار دمير، إلى "الاستعداد التام للتعاون في كافة الأفكار والقضايا التي تم طرحها" وفق ذات البيان.

وبحسب اتفاق الخليل عام 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت مدينة الخليل إلى منطقتين، الأولى "خ1" وتخضع لسيطرة فلسطينية، والثانية "خ2" وتخضع لسيطرة إسرائيلية، وتُقدر الأخيرة بنحو 20 بالمئة من مساحة المدينة، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية) استئنافا ضد خطة إسرائيلية لبناء مصعد داخل محيط الحرم الإبراهيمي بالمدينة.

وفي يوليو/تموز 2017، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسكو" إدراج الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي.