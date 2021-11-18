ليبيا.. الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأسبوع المقبل

أفاد مصدر حكومي ليبي مقرب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أن الأخير يعتزم تقديم أوراق ترشحه للرئاسة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع المقبل.

وقال المصدر مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه للرئاسة لمفوضية الانتخابات الأسبوع القادم" دون إضافة تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الدبيبة قام بتعبئة إقرار الذمة المالية المطلوب من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالبت الهيئة ذاتها (سيادية) في بيان، "كل المترشحين بضرورة الامتثال لتعبئة إقرار الذمة المالية لكل مترشح".

وحتى الخميس، تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم أيضا رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.

وفي 8 نوفمبر الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.