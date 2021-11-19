فلسطين ترحب بقرار أممي يؤكد سيادتها في مواردها الطبيعية

رحبت فلسطين، اليوم الجمعة، بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد حقها في السيادة على مواردها الطبيعية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" في بيان، إنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها، مطالباً تل أبيب بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأردف: "التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة".

ودعا المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

ويوم أمس الخميس، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، مشروع القرار المعني بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعة.

وذكرت بيان لبعثة فلسطين بالأمم المتحدة، أن 157 دولة صوتت لصالح القرار، فيما عارضته 7 دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وبالاو، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

ووفق البيان فإن هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي.