مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين إثر هجوم لـ "بي كا كا" في عفرين السورية

أعلنت ولاية هطاي التركية، الجمعة، مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، إثر هجوم صاروخي نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مدينة عفرين السورية.

وقالت الولاية، في بيان، إن الهجوم وقع حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وأضافت أن "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أطلق 6 قذائف على مركز مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 10 آخرين بجروح، بحسب حصيلة أولى.

وأوضحت أنه تم إسعاف الجرحى إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة، مشيرة إلى بدء الشرطة المحلية بالتنسيق مع الولاية التحقيقات في الهجوم.