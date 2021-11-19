القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين إثر هجوم لـ "بي كا كا" في عفرين السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.11.2021 20:42
مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين إثر هجوم لـ بي كا كا في عفرين السورية

أعلنت ولاية هطاي التركية، الجمعة، مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، إثر هجوم صاروخي نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مدينة عفرين السورية.

وقالت الولاية، في بيان، إن الهجوم وقع حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وأضافت أن "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أطلق 6 قذائف على مركز مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 10 آخرين بجروح، بحسب حصيلة أولى.

وأوضحت أنه تم إسعاف الجرحى إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة، مشيرة إلى بدء الشرطة المحلية بالتنسيق مع الولاية التحقيقات في الهجوم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الجمعة، عدم الترشح...
مختارات