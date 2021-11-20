السعودية تدمر 13 هدفاً عسكرياً للحوثيين

أعلن التحالف العربي، السبت، تنفيذ "عملية نوعية" دمرت 13 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

‏وقال التحالف "نفذنا عملية نوعية بصنعاء وصعدة (شمال) ومأرب (وسط) دمرت 13 هدفا عسكريا لقدرات المليشيا الحوثية".

‏‎وأضاف أن "الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات".

‏وأردف": "العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا البيان حتى الساعة 14:50 ت.غ.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مواقع سعودية بينها مصافي شركة أرامكو باستخدام 14 طائرة مسيرة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، على الرغم من الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.