انفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية الأردنية

انفجرت عبوة ناسفة اليوم السبت في معبر "نصيب - جابر" على الحدود الأردنية السورية، دون تسجيل أضرار بشرية.

ووقع الانفجار وفق ما أفادت مصادر محلية سورية لمراسل الأناضول بجانب إحدى الغرف المخصصة للحراسة من الجانب السوري ولم تسفر عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأوضحت المصادر أن الغرفة تابعة لفرع الأمن السياسي التابع للنظام، مشيرا إلى أن الغرفة كانت فارغة لدى استهدافها.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجير حتى الآن.

وكان الأردن قرر في 31 يوليو/تموز الماضي إغلاق المعبر؛ نتيجة ما أسماه "تطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري"، في إشارة إلى اشتباكات عنيفة آنذاك قرب المعبر بين قوات المعارضة السورية والنظام في محافظة درعا، قبل أن يعيد فتحه في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما "الرمثا" و"جابر" الأردنيين، يقابلهما "الجمرك القديم" و"نصيب" على الترتيب من الجانب السوري.

وقبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، كانت تنشط عبرهما الحركة التجارية وسفر الأفراد، لكن معبر "الرمثا" مغلق منذ عام 2015، بعد أن تدمرت بنيته التحتية نتيجة الحرب في سوريا.

وسبق أن أُغلق معبر "جابر ـ نصيب" بين البلدين لمدة 3 أعوام، وأُعيد فتحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018.