بدعوة من الشيخ تميم.. سلطان عمان يزور قطر الاثنين القادم

أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، مساء السبت، أن سلطان عمان هيثم بن طارق سيتوجه إلى قطر، الاثنين في زيارة هي الأولى للدوحة والثانية خارجيا منذ توليه مقاليد الحكم مطلع 2020.

وقال الديوان إن السلطان هيثم "سيتوجه بزيارة قطر ابتداء من الاثنين"؛ تلبية لدعوة من أمير قطر تميم بن حمد، دون تحديد مدة الزيارة.

وأوضح أن الزيارة تأتي "تعزيزا للعلاقات الوطيدة بين البلدين وتوثيقا للروابط الثنائية والارتقاء بها لآفاق أكثر رحابة في مختلف المستويات".

وذكر البيان أن الزيارة ستتناول "فرص تعزيز التعاون، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب المصدر ذاته، يرافق سلطان عمان في زيارته لقطر، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفــاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزراء الخارجية بدر البوسعيدي، والمالية سلطان الحبسي، والعمل محاد باعوين، بجانب رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أجرى السلطان هيثم زيارة للسعودية، هي الأولى خارجيا له منذ تقلده منصبه في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، خلفا للراحل قابوس بن سعيد.