العراق.. ناشط يعتذر عن تطاوله على الشهيد محمد باقر الصدر

تلاحق السلطات في محافظة ذي قار العراقية ناشطاً في الحراك الشعبي بتهمة "التطاول" على المرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر والد زعيم التيار الصدري الحالي.

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، في بيان الأحد: "أصدرنا توجيها للسيطرات (الحواجز) الأمنية في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على أحمد الوشاح لتطاوله على السيد الشهيد الصدر المقدس".

والوشاح أحد ناشطي الاحتجاجات الشعبية في العراق، ويواجه اتهامات بسب وشتم مقتدى الصدر ووالده المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر خلال حديثه في إحدى مجموعات الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي ملاحقة الوشاح بناء على شكوى تقدمت بها اللجنة القانونية في التيار الصدري اتهمته فيها بـ"التجاوز على الرموز الدينية في العراق"، وفق وثيقة الشكوى التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.

من جانبه، قدم الوشاح، الذي كان يتلو عادة بيانات الحراك الشعبي في ذي قار، اعتذاره عما بدر منه.

وكتب الوشاح، في تغريدة له على تويتر، "في لحظة غضب وضغط نفسي كبيرين، صدرت مني إساءة بحق السيد الشهيد محمد الصدر رحمه الله، وإني إذ أعتذر له وهو في مثواه وسائر مقلدي السيد الشهيد، أرجو قبول الاعتذار".

وكان محمد صادق الصدر مرجعا شيعيا بارزا في العراق، وعرف بمعارضته للنظام السابق الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين.

وتعرض الصدر للاغتيال نهاية تسعينيات القرن الماضي، في واقعة اتهم نظام صدام حسين بالوقوف وراءها.

وتنص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها".