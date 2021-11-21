القدس المحتلة.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين

استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود من شرطة حرس الحدود الإسرائيلي بجروح، الأحد، جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حسب إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "3 مصابين في إطلاق نار تجاه شرطة حرس الحدود في باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى)"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، الرصاص الحي صوب شاب قرب باب السلسلة".

من جانبها، قالت القناة (12) العبرية الخاصة، إن "فلسطينيا أطلق النار على شخصين (لم تحدد هويتهما) بالقرب من باب السلسلة، أصيب أحدهما بجروح قاتلة والآخر بجروح متوسطة".

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية تصدت للمهاجم وقتلته ودخلت منطقة الحرم القدسي.

ونقلت عن شهود عيان، أن "قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، ومنعت الدخول والخروج منها".