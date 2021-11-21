عبد الحميد الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

تقدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الموقتة مساء اليوم الأحد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل.

وقدم رئيس الحكومة الليبية أوراق ترشحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وقال الدبيبة في بيان صحفي: "أقدم اليوم ملف ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك ضمن الانتخابات الرئاسية القادمة"، مردفاً: "بدأنا المشوار سويا وسنكمله سويا".

وتابع: "أدعوكم ألا تفقدوا الأمل أبدا، وقد اتضحت بداية الطريق الصحيح".

وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".

وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

والمجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.

واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.