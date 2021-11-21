وزارة العمل في غزة تفتح باب الترشح للعمل داخل إسرائيل

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني، للترشح من أجل الحصول على عمل داخل إسرائيل، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها، أن الحصول على القبول للعمل، يشمل عددا من المعايير التي يجب الالتزام بها.

وقالت:" يجب أن يكون المتقدّم متزوجا غير موظّف، ويزيد عمره عن 26 عاما، وأن لا يكون صاحب دخل ثابت".

وأضافت إن المتقدّم "يجب أن يحصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وأن لا يكون ممنوعا من السفر منعا قضائيا".

ولم تفصح الوزارة عن المزيد من التفاصيل حول عدد العمّال المسموح به، أو الجهة التي سيتم إرسال هذه الأسماء إليها.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت وزارة العمل، إن إسرائيل وافقت على إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل والضفة الغربية المُحتلّة، خاصة بالتجار فقط.

إلا أن غرفة تجارة وصناعة غزة، أعلنت آنذاك عن بدء قبولها لطلبات الحصول على تصريح عمل، دون توضيح ما إن كان ذلك للأفراد أو للتجار.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أغسطس/ آب الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 بالمئة.