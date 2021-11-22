تحذيرات سعودية من خطر وشيك يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

كشف التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، اليوم الاثنين، أنه رصد مؤشرات على خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أوضح التحالف أنه هذه المؤشرات شملت تحركات ونشاطاً عدائياً لميلشيا الحوثيين باستخدام زوارق مفخخة.

وأشار إلى أنه يتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة، دون مزيد من التفاصيل.

ومن حين لآخر يعلن التحالف عن إحباط هجمات للحوثين بالزوارق المفخخة بالبحر الأحمر.

ومنذ 7 سنوات يشهد اليمن حرباً، أودت بحياة 233 ألف شخص، ووفق الأمم المتحدة، بقي نحو 30 مليون نسمة أي 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، في وقت تعد فيه الأزمة اليمنية هي الأسوء بالعالم.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.