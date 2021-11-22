التركمان يرفضون مطالب تخفيض مقاعد الأقليات في برلمان إقليم شمال العراق

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية رفضها للمطالب بتخفيض مقاعد الأقليات في برلمان إقليم شمال العراق.

وقال وزير شؤون المكونات في حكومة الإقليم، مسؤول الجبهة التركمانية في أربيل، ايدن معروف، إن "وجود المكونات في برلمان إقليم كردستان مسألة معنوية ودعما للتعايش السلمي بالإقليم".

وأضاف معروف، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، أن "وجود المكونات لا يشكل خطرا على أي طرف سياسي في البرلمان، والمكونات دائماً داعمين لجميع الأديان والقوميات".

وتابع: "نريد التأكيد على أن وجودهم أيضا مهم للعملية الديمقراطية في الإقليم، ونريد أن توضع مسألة المكونات في قالب سياسي".

وفي وقت سابق، طالب مسؤولون في حزبي "حراك الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" المعارضان، في تصريحات صحفية، بخفض مقاعد "كوتا" الأقليات الدينية والقومية في برلمان الإقليم.

وجاءت هذه الدعوات بحجة "عدم وجود إحصاء دقيق للأقليات الدينية والقومية بإقليم شمال العراق".

وطالب المسؤولون بأحزاب "حراك الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" أيضا بإجراء تعداد للأقليات قبل منحه ممثليهم مقاعد ثابتة في برلمان الإقليم.

ولم تعلق السلطات في الإقليم أو بقية الأقليات الدينية والقومية على ذلك حتى الساعة 9:21 (ت.غ).

ووفق قانون الانتخابات النافذ في إقليم شمال العراق، فإن الأقليات الدينية والقومية مخصص لها 11 مقعدا موزعة 5 مقاعد للتركمان، و5 للمسيحيين، ومقعد واحد للأرمن.