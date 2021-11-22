هيئة الإغاثة التركية: حلاقة مجانية لأطفال أيتام بريف إدلب

قام مصففو شعر متطوعون من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) بحلاقة مجانية لأكثر من 110 طفل يتيم في مناطق مختلفة بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وصرح "إسماعيل يلماز" مسؤول الهيئة في سوريا في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، أنهم نسقوا مجيء عدد من الحلاقين الأتراك المتطوعين إلى ريف إدلب لتقديم حلاقة مجانية للأطفال.

وأوضح أنه تم ذلك بناء على رغبة أمهات هؤلاء الأيتام في بلدتي سرمدة وكللي بريف إدلب.

كما شكر يلماز جميع المتطوعين، مؤكدا أنهم سيواصلون تنفيذ كل الأنشطة التي ترسم البسمة على وجوه الأيتام.

ويعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري ي مخيمات شمالي سوريا، في ظل ظروف معيشية قاسية للغاية.

وأعرب يلماز عن شكره لجميع المتطوعين، مؤكدا أنهم سيواصلون الأنشطة التي ترسم البسمة على وجوه الأيتام.