الرئيس الباكستاني يعرب عن رغبته في تعزيز التعاون مع النظام السوري

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي رغبته في تعزيز التعاون مع النظام السوري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، لدى استقباله وزير التربية لدى النظام السوري دارم طباع، بحسب خبر نشرته "أسوشيتد برس باكستان".

وأفاد علوي أن باكستان ترغب بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره مع النظام السوري في كافة المجالات.

وأوضح أن الجانبين يتمتعان بعلاقات ممتازة تقوم على الدين والثقافة والقيم المشتركة.

وأشار أن المدرسة الباكستانية الدولية في دمشق مؤسسة مهمة توفر التعليم الجيد، مؤكدا مواصلتها تقديم خدماتها التعليمية للطلاب السوريين وفق المعايير الدولية.