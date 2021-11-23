عراقيون يضرمون النار بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني تنديداً بالوضع الاقتصادي

أشعل محتجون النار في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية بإقليم شمال العراق.

وأبلغ شهود عيان لمراسل الأناضول الثلاثاء أن "الاحتجاجات التي نظمها طلبة جامعة السليمانية منذ ثلاثة أيام تطورت بانضمام مواطنين من خارج الجامعة، للتنديد بالوضع الاقتصادي العام في المحافظة".

وأوضح الشهود أن "عشرات المتظاهرين بينهم طلاب جامعيون أضرموا النيران في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني (الحزب الحاكم في السليمانية) وسط المدينة".

وأشاروا إلى أن "الوضع في مدينة السليمانية متوتر وقوات الأمن تحاول السيطرة على الأوضاع قبل خروجها عن السيطرة".

وتابع الشهود أن "مئات المتظاهرين أغلقوا بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار السليمانية الدولي".

ولم يصدر تعليق من حكومة الإقليم على مطالب المحتجين حتى الساعة (11.50 تغ).

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

وتخلل تلك الاحتجاجات إضرام النيران في مكاتب أحزاب ومؤسسات تابعة للدولة في عدة مدن وبلدات بالمحافظة ذاتها.