لبنان.. اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتسهيل السفر لبيروت

أعلن وزير السياحة اللبناني "وليد نصار"، الإثنين، أنه تم الاتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتقديم تسهيلات وخصومات للسفر إلى بيروت من مختلف أنحاء العالم، عبر مطار إسطنبول الدولي.

وأضاف نصار في بيان صادر عنه، أن هذا الاتفاق جاء بمناسبة ذكرى الاستقلال، واستكمالاً للرزمة السياحية الشتوية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

ووفقاً للاتفاق ستكون الخصومات بنسبة 20 بالمئة على تذاكر السفر ولكل الدرجات، لجميع اللبنانيين المغتربين والسياح والأجانب الراغبين بزيارة لبنان من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تسيير رحلة إضافية للبنان خلال فترة أعياد الميلاد (ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني).

ووفق بيان الوزير اللبناني، من المفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويستمر حتى فبراير/شباط 2022.

ولفت وزير السياحة اللبناني إلى أن الهدف من هذه التسهيلات تشجيع الوافدين على المجيء إلى لبنان، والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

وشكر نصار الخطوط الجوية التركية على تجاوبها مع وزارة السياحة، آملاً في أن تكون هذه الخطوة اتفاقات مع خطوط طيران أخرى.