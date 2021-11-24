إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في وسط سوريا وتخلف 4 قتلى

استهدف قصف إسرائيلي فجر الأربعاء مناطق في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أضاف أنه قتل فيها أربعة أشخاص بينهم مدنيان على الأقل.

وذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط ثلاث قرى في ريف حمص الغربي، حيث يتواجد مقاتلون سوريون موالون لحزب الله اللبناني.

وكان مصدر عسكري سوري قال فجراً إنّ القصف أدى إلى "استشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأورد المصدر وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية سانا أنه "حوالى الساعة 1,26 من فجر اليوم (23,26 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري "تصدت... لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من اسرائيل حول القصف. وقال متحدث عسكري "لا نعلق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية".