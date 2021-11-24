استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي الليبي

قال مصدر ليبي مطلع، الأربعاء، إن "السلطات القضائية اتخذت قرارا باستبعاد سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، من خوض الانتخابات الرئاسية" المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قرار استبعاد سيف الإسلام من الاستحقاق الرئاسي جاء بسبب "صدور حكم قضائي نهائي في حقه من القضاء الليبي" بخصوص ارتكابه جرائم حرب.

وأوضح أن سيف الإسلام "لم يقدم ما يفيد ببطلان هذا الحكم أو إسقاطه".

وقبضت مجموعة مسلحة نهاية عام 2011 على نجل القذافي، ونقل إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.

وفي عام 2015، صدر حكم بـ"الإعدام" رميا بالرصاص في حقه؛ لتورطه بارتكاب جرائم حرب، خلال عملية قمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده، لكن الحكم لم ينفذ.