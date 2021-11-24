العراق.. القبض على أخطر شبكة تجسس وقرصنة بكربلاء

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من تفكيك أخطر شبكة تجسس وقرصنة معلومات أمنية بالبلاد.

وكشف جهاز الأمن الوطني الاستخباراتي في بيان صادر عنه، أنه وفق معلومات استخباراتية تمكنت قوات مشتركة من الأمن الوطني لمحافظتي صلاح الدين (شمال)، وكربلاء (جنوب)، من تفكيك أخطر شبكة تجسس وقرصنة معلومات في البلاد.

وأضاف أن الشبكة تضم 5 أشخاص وتم اعتقالهم في محافظة كربلاء، مشيراً إلى أن الموقوفين اعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وأنهم سعوا لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية، والحصول على المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني بغرض بيعها.

ولم يفصح البيان عن هويات أعضاء الشبكة أو الجهة التي ينتمون لها.

ولأول مرة يعلن العراق القبض على شبكة تجسس وقرصنة معلومات خطرة تستهدف مؤسسات أمنية.