المغرب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور ضريح الملك محمد الخامس

زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، ضريح العاهل المغربي الراحل محمد الخامس، في العاصمة المغربية الرباط.

جاء ذلك وفق تغريدة نشرها "غانتس" على تويتر، على هامش أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب، بدأت ليلة الثلاثاء وتدوم حتى غد الخميس.

ويحوي الضريح، قبري الملكين الراحلين محمد الخامس، ونجله الحسن الثاني، حيث وضع غانتس إكليلا من الزهور عليه، قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح.

وقال غانتس في تغريدته: "تبدأ الزيارة المهمة للمغرب بزيارة ضريح محمد الخامس في الرباط، وضعت إكليلا من الزهور وكتبت في كتاب الزوار".

وأضاف: "سنعمل جميعنا معًا من أجل مستقبل أفضل ومن أجل الشراكة والسلام بين الدول والشعوب".

ورافق الوزير خلال زيارته هذه، الوفد المرافق له.

وحكم محمد الخامس المغرب بين عامي 1927 و1961، وخلفه نجله الحسن الثاني حتى وفاته عام 1999، ليحكم البلاد منذ ذلك الوقت نجل الأخير، الملك محمد السادس.

والثلاثاء، قال القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، إن" بيني غانتس، سيوقع على مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين"، وذلك في تغريدة على تويتر.

وتأتي هذه الزيارة في ظل رفض جمعيات حقوقية، أدانت استقبال "وزير الحرب الصهيوني بأرض المغرب".

وأعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، إن هذه الخطوة "غير محسوبة العواقب، واستمرار في مسلسل التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين".

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002،ومنذ ذلك الحين تم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/آب الماضي.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.