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حمدوك يقرر الإيقاف الفوري للإعفاءات والتعينات الحكومية

وكالة الأناضول للأنباء
الخرطوم
نشر في 24.11.2021 12:17
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وكالة رويترز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (وكالة رويترز)

أصدر رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك"، اليوم الأربعاء، قرار يقضي بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، حيث أفاد أن حمدوك وجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي (الحكومة المركزية) والولائي (حكومات الولايات) إلى حين إشعار آخر.

وأضاف البيان أن القرار جاء على خلفية دراسة وتقييم ومراجعة حالات التعيين والإعفاء التي تمت خلال الفترة الماضية.

ويوم الأحد الماضي، وقع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً يتضمن 14 بندا، من أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

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