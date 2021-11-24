سقوط صاروخ سوري مضاد للطائرات في البحر قبالة حيفا في إسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ مضاد للطائرات في البحر قبالة منطقة حيفا أُطلق من الأراضي السورية مساء الثلاثاء.

وقالت الهيئة: "اخترق صاروخ مضاد للطائرات، أُطلق من سوريا الليلة الماضية، سماء إسرائيل وانفجر في عرض البحر في منطقة حيفا".

وأشارت إلى أن الحادث وقع "خلال الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة حمص".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" قالت، الأربعاء، إن مدنيَين قُتلا وأُصيب سبعة بينهم ستة جنود سوريين جراء "عدوان إسرائيلي جوي باتجاه المنطقة الوسطى".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله "في حوالى الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وهذا هو الحادث الثالث من نوعه في غضون عدة أشهر.