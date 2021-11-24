طلاب عراقيون يمنعون سياسياً من مشاركتهم احتجاجاتهم

طرد مئات الطلاب المحتجين زعيم حزب "حراك الجيل الجديد" المعارض شاسورا عبد الواحد، بعد انضمامه إلى احتجاجاتهم في محافظة السليمانية في إقليم شمال العراق، منعاً لاستغلال مطالبهم لأغراض سياسية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن "عبد الواحد انضم الأربعاء إلى الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها مدينة السليمانية منذ الأحد الماضي".

وأوضح الشهود أن "مئات المتظاهرين هتفوا ضد زعيم الحزب وطالبوه بمغادرة المكان فورا، لعدم سماحهم باستغلال مطالبهم لأغراض سياسية"، ما دفع "عبد الواحد، إلى المغادرة فورا مع عناصر حمايته".

ولم يعلق حزب "حراك الجيل الجديد" على الواقعة حتى الساعة (10.25 تغ).

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصل "حراك الجيل الجديد" على 9 مقاعد في البرلمان العراقي خلال الانتخابات.

ولليوم الرابع على التوالي يتظاهر طلبة جامعة السليمانية للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الخاصة بصرف المنح المالية، وتحسين الأوضاع الخاصة بسكن طلبة الجامعة.

وتبلغ المنح المقدمة للطلبة، من قبل حكومة إقليم شمال العراق، 50 ألف دينار شهريا (نحو 33 دولارا) لساكني السليمانية، و100 ألف دينار (نحو 66 دولارا) لمن خارج المدينة.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية (سكن الجامعة)، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية، كتلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

والثلاثاء، أضرم المحتجون النيران في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة السليمانية، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم، ما تسبب بإصابة العشرات، وفق شهود عيان.