وفد قضائي إيراني ببغداد لمتابعة التحقيقي في اغتيال سليماني

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً، ذكر فيه أن رئيس المجلس فائق زيدان استقبل الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى مقتل القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وبحسب البيان فقد ترأس الوفد الإيراني "مصطفى سيد أشرفي" معاون النائب العام لمحافظة طهران، ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، إضافة إلى مستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2019 اُغتيل سليماني "قائد الحرس الثوري الإيراني السابق"، والمهندس "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مع 10 من مرافقيهم في غارة أمريكية قرب بغداد.

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد في 7 يناير 2021، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

ومنذ حادثة مقتل سليماني، تتعرض المصالح الأمريكية في العراق وخصوصا القواعد العسكرية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة؛ حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة شيعية عراقية مقربة من إيران بالمسؤولية عنها.