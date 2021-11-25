إسرائيل تعتزم بناء 372 وحدة استيطانية في الخليل

كشفت القناة الإسرائيلية السابعة، الخميس، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، في مجلس مستوطنة كريات أربع، في مدينة الخليل، وافقت على بناء 372 وحدة سكنية جديدة بالمستوطنة.

وقالت القناة (تابعة لتيار "الصهيونية الدينية" المتطرف)، إن المجلس وافق خلال العامين الماضيين على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق تجارية وحرم جامعي، في مستوطنة كريات أربع.

وأقيمت مستوطنة كريات أربع، عام 1968 على أراض من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وتضم المستوطنة أكثر من 7510 مستوطنين، حسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) لعام 2021.