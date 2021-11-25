رايتس ووتش تتهم الحوثيين بقصف أماكن مدنية في مأرب

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بياناً، مساء الأربعاء، قالت فيه إن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ مدفعية وبالستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان بمحافظة مأرب (وسط اليمن).

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بينهم نساء وأطفال، كما نتج عنه موجة نزوح جديدة.

وأردف البيان: "تأتي الهجمات ضمن القتال الشديد بين الحوثيين والحكومة اليمنية وحلفائها في محيط مأرب، فيما يساهم القتال في تردي الظروف الإنسانية لملايين المدنيين والنازحين في هذه المنطقة".

وتابع البيان "كان أكتوبر/تشرين أول الماضي الأكثر دموية منذ سنوات في المحافظة، بحصيلة 100 مدني، بينهم أطفال، قُتلوا أو أصيبوا".

ونقل البيان عن أفراح ناصر باحثة شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش، أن المدنيين والنازحين في مأرب عالقين في مرمى النيران منذ نحو سنتين، ويعاني بعضهم من الحرمان القاسي.

وأشارت أنها ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الحوثيين بشكل عشوائي أماكن المدنيين، بل تكرر ذلك عدة مرات، ووصفت منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بأنه نمطاً مخزياً يُضاف إلى السجل الحقوقي المزري للحوثين.

وتابعت ناصر: "مع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج النازحون الجدد بشدة إلى استجابة فورية وشاملة من قبل وكالات الإغاثة"، مطالبة قوات الحوثي بأن تنتهي فوراً من هجماتها العشوائية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء مأرب.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.