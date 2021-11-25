سوريا.. إدانات لاستمرار ي ب ك/بي كا كا الإرهابي باختطاف القاصرات لتجنيدهن في صفوفه

أدان المجلس الوطني الكردي السوري ما ارتكبه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من خطف 3 فتيات قُصر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ بهدف تجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

والأربعاء، أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن التنظيم اختطف في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري كلًا من "هدية عبد الرحمن عنتر" و"أفين حلال خليل" و"إيانا إدريس"، من مكان إقامتهن بمدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة.

وأوضحت المصادر أن المختطفات من مواليد عام 2006، أي أنهن بعمر الـ15 عاما.

وتعليقًا على ذلك أصدر المجلس الوطني الكردي السوري بيانًا، مساء الأربعاء، ذكر فيه أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يتستر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر".

وناشد البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

وسبق للتنظيم أن اختطف العديد من القاصرين من الفتيات والفتيان، واقتادهن إلى معسكرات للتدريب على السلاح، قبل ضمهن لصفوفه، رغم اعتراض ومطالبات أهاليهم بإعادتهن إليهم.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا.