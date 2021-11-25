غزة.. البدء بإعادة إعمار المنازل المدمرة بشكل كلي

أعلن "ناجي سرحان" وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان" بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن البدء في إعادة إعمار المنازل المدمرة بشكل كلي، إثر العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على القطاع.

وقال سرحان خلال لقاء صحفي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: "لقد تم تقديم منح مالية كدفعة أولى، للدفعة الأولى من المواطنين الذين دُمّرت منازلهم بشكل كلي، الأربعاء، وذلك للبدء في عملية إعمار منازلهم".

وأضاف: "قيمة خسائر الأضرار الجزئية بلغت نحو 42 مليون دولار، وحتى الآن يوجد تعهّدات بـ 20 مليون، ما يعني أن 50 بالمئة من الأضرار الجزئية تحت العمل، إما تم تعويضها أو جاري التعويض".

واستطرد: "نحن نحصر الأضرار ونعدّ كشوفات المتضررين التي نقدّمها للجهة المانحة، التي بدورها ترسل أموال الإعمار إلى المُتضرر نفسه، أو المقاول المسؤول عن البناء".

وأوضح أن وزارته بدأت بإعادة الإعمار في غزة بعد نحو 6 شهور من العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أنها شرعت بإصلاحات مؤقتة للطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين.

وذكر أن الوزارة قدّمت خطة للجهات المانحة لإعادة الإعمار، بقيمة 3.8 مليارات دولار، تشمل إعادة إعمار الأضرار المباشرة وغير المباشرة، والمشاريع الاقتصادية التي تُعيد الحياة للقطاع مرة أُخرى.

وعن الدور المصري في إعادة الإعمار، أوضح سرحان أن القاهرة بدأت بالعمل في تعبيد شارع الرشيد (شمالي القطاع) كمرحلة أولى.

لافتا إلى أن مصر تعتزم بناء 3 مدن سكنية، الأولى شمالي القطاع والثانية وتضما 500 وحدة سكنية، والثانية تضم 700 وحدة، أما الثالثة بمنطقة الزهراء وسط القطاع وتضم 1500 وحدة.

وذكر أن الحكومة المصرية تفكر في إنشاء جسرين، الأول في منطقة الشجاعية شرقي غزة، والثاني في منطقة السرايا وسط المدينة.

ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.

وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بحوالي 12 ألفا و886 منزلا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.