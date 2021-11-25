وزير البيئة العراقي: سنطهر أراضينا تماماً من الألغام والمقذوفات الحربية بحلول 2028

أعلن العراق، اليوم الخميس، أن أراضيه ستخلو تماماً من الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفجرة بحلول عام 2028.

وقال "جاسم الفلاحي" وزير البيئة: "عندما فرضت عصابات داعش الإرهابية سطوتها على عدد من مناطق البلاد، أقدمت على تلويث مساحات كبيرة بالألغام، ما أجبرنا على رفع السقف الزمني لموعد إعلان العراق خالياً من الألغام".

وأوضح الفلاحي أن الموعد المتوقع 2028، بعد أن كانت المنظمات العالمية حددته سابقا عام 2018، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهوداً كبيرة من أجل تطهير مساحات كبيرة ملوثة بالألغام بالتنسيق مع المنظمات العالمية المختصة كمنظمة (..)، إضافة إلى مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية العراقية.

الألغام والقنابل غير المنفجرة تعد من أكبر التحديات التي تواجه السلطات لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي العراق، خصوصاً بمحافظتي نينوى وكركوك، فضلاً عن الألغام المنتشرة بمحافظات الجنوب والتي تعود إلى حرب الثمانينات مع إيران، وأخرى إبان غزو الكويت عام 1990.

ووفقا لمرصد الألغام الأرضية (لاند مين مونتور)، فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.