العراق يجلي 608 لاجئين عالقين على الحدود البيلاروسية

أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، إجلاء 608 لاجئين عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال المدير العام لشركة النقل العراقية التابعة لوزارة النقل عباس عمران، في بيان، إنه "تم تخصيص طائرتين، واسعتي البدن، نفذتا الإجلاء بنجاح من مطار مينسك إلى مطاري أربيل وبغداد، بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والبيلاروسية".

وأوضح البيان أنه تم إجلاء 608 لاجئين، على رحلتين، على متن الخطوط الجوية العراقية الرسمية.

وكان العراق أعلن، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إجلاء 430 من مواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ومطلع نوفمبر الجاري، حاول الكثير من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.