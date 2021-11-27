إسرائيل تعتقل 5 صيادين كانوا على متن قارب جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إيقاف قارب صيد فلسطيني واعتقال 5 أشخاص كانوا على متنه، بزعم تجاوز الحدود المسموح بها للصيد جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، أفاد الجيش بأن "قاربا فلسطينيا تجاوز حدود منطقة الصيد المسموح بها (تبلغ حاليا 15 ميلا بحريا) جنوب قطاع غزة في انتهاك أمني".

وأضاف أن مقاتلي سلاح البحرية الإسرائيلي تحركوا تجاه القارب و"اتخذوا مجموعة متنوعة من الإجراءات (لم يذكرها) حتى يعود إلى المنطقة المسموح بها للصيد. وبعدما لم يستجب القارب للتحذيرات".

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري للقناة (12) العبرية الخاصة، أنه جرى اقتياد الصيادين الخمسة للتحقيق.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرا تضم حوالي 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد لفترات طويلة.

ويعيش سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.