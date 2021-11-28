الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يجري زيارة رسمية لدولة قطر

التقى رئيس وزراء قطر، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، ودار الحديث حول طرق تعزيز العمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة القطرية الدوحة، الأحد، حيث يجري الحجرف زيارة لقطر غير معلنة المدة، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت "قنا" أنه جرى "استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بسبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة." دون مزيد من التفاصيل.

واندلعت في 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن في "قمة العلا" الخليجية الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.