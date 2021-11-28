حزب الله يحذر من الانقلاب على "اتفاقية الطائف"

حذر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل جماعة "حزب الله" في البرلمان اللبناني من الانقلاب على "اتفاقية الطائف".

وإثر حرب أهلية استمرت 15 عاما (1975 - 1990)، وقّع مسؤولون لبنانيون اتفاقية الطائف في السعودية عام 1990 لوقف الحرب، ونُقل بموجبها بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وأصبحت بموجبها مراكز السلطة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وجاء حديث النائب محمد رعد، خلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" الأحد، في بلدة بنهران بقضاء الكورة شمالي لبنان، ونقلته وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الإعلام الرسمية.

وقال رعد: "نشم رائحة انقلاب على تسوية الطائف، هدفه أن يطمئن الإسرائيلي ويأمن من عدم قدرة شعبنا على التصدي لعدوانه من أجل أن يمرر سياساته التطبيعية والتسلطية والتحكم حتى بتقرير مصير الغاز في مياهنا الإقليمية". وثمة نزاع بين بيروت وتل أبيب على مناطق غنية بالغاز يقول لبنان إنها ضمن مياهه الإقليمية.

وتابع: "التنقيب عن الغاز محصور بيد شركات عدة لدول محددة، ورغم كل هذا نتحدث عن الاستقلال والسيادة، ونحن لا نملك أن نبني محطة كهرباء تزود لبنان بالإضاءة 24 ساعة".

واستطرد: "انهارت عملتنا الوطنية بسبب ارتهانها للعملة الأجنبية، وغدا سياستنا ستنهار لارتهانها للسياسات الأجنبية".

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى وتراجع حاد في القدرة الشرائية.

وأردف رعد: "في حال ظن أحد أن المعادلة اختلت وتوازن القوى لمصلحة المحور الإسرائيلي والتطبيعي، ويريد أن ينقلب على الطائف، فيا شعبنا انتبهوا لهذا التقدير الخاطئ".

وأضاف: "ما حدث (في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت الشهر الماضي) ليس اشتباكا بين أبناء منطقتين.. ما حدث هو عدوان مصمم ومخطط لإحداث فتنة ودفع الناس إلى التقاتل في ما بينهم‎".

وزاد بقوله: "لا تدعوا أحدا يجركم إلى حرب أهلية جديدة ليفرض عليكم فيما بعد تسوية بموازين قوى جديدة، ما دامت الناس منفتحة على بعضها وجاهزة للحوار والتفاهم وتقدر مصلحتها المشتركة وليس لها أعداء سوى عدو واحد، وهو الذي ما يزال يحتل أرضنا (إسرائيل)".

و"حزب الله" مدعوم من إيران، ويمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وخاض على مدى سنوات مواجهات عديدة ضد إسرائيل، التي انسحبت في 2000 من أجزاء كانت تحتلها جنوبي لبنان.